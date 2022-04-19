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Аналитики: около 60% россиян положительно отнеслись к уходу иностранных брендов с рынка
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками банка «Открытие».

Большинство россиян положительно отнеслись к ухожу иностранных компаний с отечественного рынка. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками банка «Открытие», сообщило РИА ФАН.

Доля тех, кто положительно отнесся к уходу иностранных компаний, составила 59%. Еще 35% респондентов посчитали, что Россия сможет найти замену зарубежным товарам, другие 24% заявили, что вообще не пользовались западной продукцией.

При этом 41% россиян негативно отнеслись к уходу иностранных компаний из России. 20% из них заявили, что им будет не хватать их товаров и сервисов.