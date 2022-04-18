В Сбербанке рассказали о блокировке массовых списаний с карт россиян со стороны Украины

Украинский разработчик приложений попытался в один день несколько сотен тысяч раз списать деньги с карт, принадлежащих жителям России.

В Сбербанке рассказали о блокировке массовых списаний с карт россиян со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости .

Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что украинский разработчик приложений попытался в один день списать деньги с карт, принадлежащих жителям России.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», — сказал Кузнецов.

По его словам, у компании-разработчика около 50 различных легальных приложений — фитнес-программы, подписка на планы питания и прочее. В нарушение требований международных платежных систем компания собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.

Всего банк отклонил несколько сотен тысяч попыток списаний.