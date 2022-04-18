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В Рыбном местной жительнице назначили шесть лет колонии за покупку и хранение наркотиков
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено наказание Рыбновского районного суда от 09.02.2022 и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 10 000 рублей.

В Рыбновском районе 24-летнюю местную жительницу осудили за покупку и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Девушка купила у неустановленного лица через тайник-закладку сверток из полимерной липкой ленты, в котором был пакетик с наркотиками массой 1,01 грамма. Вещество девушка забрала себе для личного употребления.

Во время расследования осужденная полностью признала вину и раскаялась в преступлении.

В общей сложности ей назначили шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Реальное наказание ей отсрочили до достижения сыном 14-летнего возраста, то есть до 12 марта 2032 года.

Приговор вступил в законную силу.