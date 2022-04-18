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В Рязанской области осудят бывшего сотрудника регионального УФССП
Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий.

В Рязанской области осудят бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий. В апреле 2019 года обвиняемый, «желая оказать содействие своему знакомому», указал подчиненной сотруднице прекратить исполнительное производство о взыскании с должника сбора в размере 557 тысяч рублей, а также снять наложенные на него ограничения, в том числе на выезд за пределы России.

Во время расследования обвиняемый пытался оказать «противодействие установлению истины» по делу, оспаривал доказательства, пытался поставить их под сомнение. При вызове на допросы он уклонялся от явки.

Следователи собрали доказательства для обвинения по части 1 статьи 286 УК Р. Ф. Уголовное дело направили в суд.