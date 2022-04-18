В Рязани задержали пьяного 19-летнего молодого человека, ехавшего за рулем машины

Выяснилось, что водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Рязани задержали 19-летнего местного жителя, который управлял машиной в пьяном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На улице города полицейские заметили транспортное средство, которое ехало неуверенно. Патрульные решили проверить у водителя документы. Выяснилось, что он пьян. 19-летний молодой человек, ехавший за рулем машины, признался, что выпивал с друзьями в Недостоеве. Во время застолья ему позвонил родственник, который попросил отвезти его по делам. Молодой человек откликнулся на просьбу и отправился к родственнику.

На место вызвали наряд наряд ДПС ГИБДД. Нарушителя отстранили от управления автомобилем.

Выяснилось, что водителя ранее привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.