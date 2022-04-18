В Рязани скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Чурмасова

Ветеран умерла на 100-м году жизни.

В Рязани на 100-м году жизни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Чурмасова. Об этом сообщила ее правнучка Анастасия Щербакова на личной странице «Вконтакте».

Мария Чурмасова родилась 20 сентября 1922 года в многодетной семье в Ермишинском районе. Ее отец и два брата погибли во время войны. До 1943 года женщина работала на заготовке дров для тепловозов, а в годы войны работала связисткой.

На фронт Мария Чурмасова попала случайно — повестка предназначалась другой девушке, но поехала она.

«Рассказывала, как ночью ходила вдоль железной дороги, чинила линии связи, а вокруг лежали оторванные руки и ноги. Также была дозорной. „Слышишь шум самолета, бежишь наверх смотреть наш или чужой“», — написала правнучка.

По данным горадминистрации, Марии Чурмасовой вручали медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом «Отечественной войны II степени». Также она являлась ветераном труда.

Фото со страницы Анастасии Щербаковой