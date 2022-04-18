В Рязани проверили ремонт школы № 62

В этом году в школе проведут капитальный ремонт, на что выделили 56 млн рублей. В школе отремонтируют стены, заменят систему водоснабжения, канализации и вентиляции, отремонтируют кровлю, заменят двери и окна, входные группы, установят системы противопожарной безопасности, выделят дополнительные средства на благоустройство территории.

Глава гордумы Татьяна Панфилова проверила ремонт школы № 62. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В этом году в школе проведут капитальный ремонт, на что выделили 56 млн рублей. В учебном заведении отремонтируют стены, заменят систему водоснабжения, канализации и вентиляции, отремонтируют кровлю, заменят двери и окна, входные группы, установят системы противопожарной безопасности, выделят дополнительные средства на благоустройство территории.

В школе также появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего на территории школы установят 22 видеокамеры. На школьной территории восстановят забор и проведут асфальтировку. Планируется привести в порядок актовый зал, раздевалки и туалеты. Школьную столовую и спортзал отремонтировали ранее.

В учебном заведении начали работы по замене коммуникаций в подвале, начали общестроительные работы в актовом зале и примыкающем к нему кабинете. Для школьников закрыт доступ в помещения, в которых начался ремонт. В гордуме отметили, что работы не мешают учебному процессу.

Ремонтировать кровлю в школе планируют в мае с приходом тепла. Отмечается, что основные работы должны завершить до конца августа.

И. о. директора школы Светлана Ворнакова отметила, что за средства, сэкономленные после торгов, отремонтируют кабинет химии. Для него закупят новое оборудование и мебель. Также планируется полностью оборудовать кабинет технологии для мальчиков.

Глава Рязани Татьяна Панфилова заявила, что депутаты обязаны контролировать капитальный ремонт школ.

«Раз депутаты голосуют за выделение средств именно этой школе, они должны знать, куда пошла каждая копейка», — отметила глава гордумы.