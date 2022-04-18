В Рязани прошел хоккейный турнир памяти Козырева

Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших. В этом году на лед вышли четыре команды, среди которых — была команда «Триумф» из Твери.

В Рязани прошел второй региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева». Он состоялся с 16 по 17 апреля в спортивной школе «Айсберг».

Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших. В этом году на лед вышли четыре команды, среди которых — была команда «Триумф» из Твери.

«О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом!» — отметил президент федерации хоккея, региональный представитель НХЛ в регионе Олег Смирнов.

Вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов отметил, напомнил, что в прошлом году дивизион «Любитель 50+" проходил в формате экспериментального турнира. В 2022 году турнир вывели на межрегиональный уровень.

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира, а также подготовили специальный переходящий приз для победителя.

Лучшим вратарем соревнований признали Аркадия Гребенькова из ЛХК «Дядьково», лучшим защитником стал Владимир Шленский из рязанской команды «Бордер», лучшим нападающим — игрок команды «Триумф» из Твери Михаил Яковлев. Лучшем бомбардиром по сумме набранных очков признан Игорь Власов из рязанской команды «Автомобилист».

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из ЛХК «Дядьково». Обладателями серебряных медалей стала команда «Триумф», чемпионами второго регионального турнира стала команда «Автомобилист».

Справка:

Жизнь Сергея Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооружённых Силах, игры в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.