В Рязани продавца оштрафовали за незаконную торговлю красной икрой

У продавца не оказалось ветеринарных и других сопроводительных документов. Позже выяснилось, что заявленный производитель не имеет отношения к данной продукции.

Россельхознадзор пресек продажу красной икры без ветеринарных документов на рязанском рынке. Информация об этом в понедельник, 18 апреля, появилась на сайте органа.

Красную лососевую икру заметили в одном из павильонов на рынке в декабре 2021 года. У продавца не оказалось ветеринарных и других сопроводительных документов. Позже выяснилось, что заявленный производитель не имеет отношения к данной продукции.

Товар изъяли и уничтожили. В отношении предпринимателя составили административный протокол. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.