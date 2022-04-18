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В Рязани еще четыре улицы остались без воды из-за работ на водопроводе
Ранее сообщалось, что в Рязани 19 улиц останутся без воды.

В Рязани на четырех улицах отключили воду. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 12, 14, 16/36, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 17, 17 г (детский сад № 25), 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 18, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 19;
  • улица Советской Армии, дом № 21;
  • улица Тимакова, дом № 34;
  • Касимовское шоссе, дом № 48 корпус 1.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

Ранее сообщалось, что в Рязани 19 улиц останутся без воды.