В Рязани еще четыре улицы остались без воды из-за работ на водопроводе
Ранее сообщалось, что в Рязани 19 улиц останутся без воды.
В Рязани на четырех улицах отключили воду. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:
- улица Зубковой, дома №№ 12, 14, 16/36, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 17, 17 г (детский сад № 25), 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 18, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 19;
- улица Советской Армии, дом № 21;
- улица Тимакова, дом № 34;
- Касимовское шоссе, дом № 48 корпус 1.
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.
Ранее сообщалось, что в Рязани 19 улиц останутся без воды.