В России «продленки» сделают частью обучения в школах

Законопроект о регулировании работы групп продленного дня в школах начала рассматривать Госдума. Согласно инициативе, решение ввести «продленку» в образовательный процесс решит руководство школы, опираясь на пожелания родителей.

В России «продленки» сделают частью обучения в школах. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Законопроект о регулировании работы групп продленного дня в школах начала рассматривать Госдума. Согласно инициативе, решение ввести «продленку» в образовательный процесс решит руководство школы, опираясь на пожелания родителей.

«Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня», — добавил Володин.