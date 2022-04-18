В России на четверть сократят производство упаковочного картона
Это касается только картона для упаковки крупногабаритных грузов. Его производство сократят из-за падения спроса.
В России на четверть сократят производство упаковочного картона. Об этом в понедельник, 18 апреля,
Это касается только картона для упаковки крупногабаритных грузов. Его производство сократят из-за падения спроса. Гурьянов пояснил, что с конца февраля спрос на этот вид товаров снизился на 30% — почти на 134 тысячи тонн картона в месяц.
Специалист пояснил, что ситуацию не спасут дополнительные заказчики. Это может лишь привести к разрушению отрасли.
Уточняется, что сейчас производитель держит цены на уровне февраля —от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.