В России хотят отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Соответствующее предложение поступило от директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова,
Он направила письмо на имя главы
В настоящее время люди с ипотекой могут взять ипотечные каникулы — уменьшить или приостановить выплаты на полгода. Они предоставляются единожды, что, по мнению Орлова, не спасает ситуацию.
«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении.