В России хотят отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года

Директор института исследования проблема современной политики Антон Орлов направил письмо главе Ц. Б. Эльвире Набиуллиной.

В России хотят отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Соответствующее предложение поступило от директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова, сообщило RT.

Он направила письмо на имя главы Ц. Б. Эльвиры Набиуллиной. В документе говорится, что из-за введенных в отношении России санкций страдают семьи, имеющие обязательства по ипотечным кредитам.

В настоящее время люди с ипотекой могут взять ипотечные каникулы — уменьшить или приостановить выплаты на полгода. Они предоставляются единожды, что, по мнению Орлова, не спасает ситуацию.

«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении.