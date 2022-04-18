В Новосибирской области 12-летняя девочка поскользнулась на переправе и утонула
Девочка поскользнулась на бетонной плите, по которой местные жители переходят речку. Ее унесло течением. Тело до сих пор не нашли.
В Новосибирской области 12-летняя девочка поскользнулась на переправе и утонула. Об этом в понедельник, 18 апреля,
Трагедия случилась в субботу, 16 апреля, в селе Вассино в Тогучинском районе. Девочка поскользнулась на бетонной плите, по которой местные жители переходят речку. Ее унесло течением. Тело до сих пор не нашли.
На месте работают следователи-криминалисты и сотрудники МЧС. Они ищут тело.
По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.