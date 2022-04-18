В Москве новорожденный попал в реанимацию после обрезания на дому

Отец ребенка утверждал, что он хирург, но в списках врачей его фамилию не нашли.

В Москве новорожденный попал в реанимацию после обрезания на дому. Об этом пишет РЕН ТВ в понедельник, 18 апреля.

Мужчина решил сделать обрезание в домашних условиях мальчику, рожденному 27 дней назад. У ребенка во время процедуры остановилось дыхание, он начал синеть. Новорожденного отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

Отец ребенка рассказал, что является хирургом, что дает ему право проводить такие процедуры. Однако, в списках врачей его фамилии не нашли.