В Москве новорожденный попал в реанимацию после обрезания на дому
Отец ребенка утверждал, что он хирург, но в списках врачей его фамилию не нашли.
В Москве новорожденный попал в реанимацию после обрезания на дому. Об этом пишет
Мужчина решил сделать обрезание в домашних условиях мальчику, рожденному 27 дней назад. У ребенка во время процедуры остановилось дыхание, он начал синеть. Новорожденного отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.
Отец ребенка рассказал, что является хирургом, что дает ему право проводить такие процедуры. Однако, в списках врачей его фамилии не нашли.