В МЧС рассказали подробности пожара в Горроще

Возгорание на площади 50 квадратных метров потушили в 01:55. Огонь уничтожил бесхозные хозпостройки и мусор.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали подробности пожара в Горроще. Пожар произошел в ночь на понедельник, 18 апреля, на улице Татарской.

Вызов поступил в 00:44. Возгорание на площади 50 квадратных метров потушили в 01:55.

В МЧС уточнили, что огонь уничтожил бесхозные хозпостройки и мусор.

На тушение пожара выезжали три машины и девять человек личного состава.

Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео пожара.