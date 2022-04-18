В МЧС рассказали подробности пожара в Горроще
Возгорание на площади 50 квадратных метров потушили в 01:55. Огонь уничтожил бесхозные хозпостройки и мусор.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали подробности пожара в Горроще. Пожар произошел в ночь на понедельник, 18 апреля, на улице Татарской.
Вызов поступил в 00:44. Возгорание на площади 50 квадратных метров потушили в 01:55.
В МЧС уточнили, что огонь уничтожил бесхозные хозпостройки и мусор.
На тушение пожара выезжали три машины и девять человек личного состава.
Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видео пожара.