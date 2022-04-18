В Кремле заявили, что переговорный процесс с Украиной идет медленно
Пресс-секретарь президента России заявил, что украинская сторона не стремится следовать согласованным моментам в переговорах. Киевские власти постоянно меняют свою позицию.
Переговоры с Украиной идут медленное. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
Он заявил, что украинская сторона не стремится следовать согласованным моментам в переговорах. Киевские власти постоянно меняют свою позицию.
«Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — сказал Песков.
Он также добавил, что несмотря на это военная спецоперация на Украине идет по плану.