В Кремле заявили, что переговорный процесс с Украиной идет медленно

Пресс-секретарь президента России заявил, что украинская сторона не стремится следовать согласованным моментам в переговорах. Киевские власти постоянно меняют свою позицию.

Переговоры с Украиной идут медленное. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

Он заявил, что украинская сторона не стремится следовать согласованным моментам в переговорах. Киевские власти постоянно меняют свою позицию.

«Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — сказал Песков.

Он также добавил, что несмотря на это военная спецоперация на Украине идет по плану.