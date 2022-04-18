В Ивановской области 18-летнего молодого человека обвинили в убийстве учительницы

17 апреля тело 50-летней женщины нашли в коридоре квартиры в городе Пучеж Ивановской области. На теле было много колото-резаных ранений в области лица, шеи, груди.

В Ивановской области в отношении 18-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за убийство 50-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

17 апреля тело 50-летней женщины нашли в коридоре квартиры в городе Пучеж Ивановской области. На теле было много колото-резаных ранений в области лица, шеи, груди.

После произошедшего задержали молодого человека 2003 года рождения. Выяснилось, что накануне убийства он выпивал и пришел в квартиру к учительнице, которая была преподавала в коррекционной школе, где он обучался. Молодой человек напал на женщину и затем стал избивать. Он ударил ее ножом не менее 12 раз в лицо и грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

Решается вопрос об избрании меры в виде заключения под стражу. С места происшествия изъяли нож.

Расследование продолжается.