В Индии начала работу бизнес-миссия Рязанской области

Планируется, что рязанская делегация посетит ряд встреч и переговоров на разных площадках, осмотрит работу индийских фармацевтических и промышленных предприятий для дальнейшего сотрудничества.

В Индии начала работу бизнес-миссия Рязанской области. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Бизнес-миссию организовал рязанский центр экспорта АНО «АРБ» в рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и корпорацией развития Рязанской области. Ее возглавил губернатор Николай Любимов.

Планируется, что рязанская делегация посетит ряд встреч и переговоров на разных площадках, осмотрит работу индийских фармацевтических и промышленных предприятий для дальнейшего сотрудничества.

Глава региона уже провел встречу с генеральным консулом России в Мумбаи Алексеем Суровцевым, руководителем представительства Российского экспортного центра в Индии Тимуром Векиловым, представителем ВЭБ РФ в Мумбаи Александром Перминовым, представителем Торгпредства Р. Ф. в Мумбаи Сергеем Нечунеевым.

По словам губернатора, в 2021 году товарооборот Рязанской области с Индией составил более 500 миллионов долларов и, по сравнению с 2020 годом, увеличился более чем в 27 раз. Регион поставил в Индию радиолокационную аппаратуру, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожу, контрольно-измерительное оборудование. От индийских поставщиков Рязанская область получает пищевые жиры и масла, электрическое оборудование, средства для обработки кожи, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности.

«Мы очень рассчитываем на укрепление сотрудничества c Индией по многим направлениям. Мы приехали, чтобы найти новых партнеров и друзей. Рассчитываем на диалог, который в итоге даст четкое понимание перспектив общей взаимовыгодной работы. А они безусловно есть, — заявил глава региона. — Ждать, когда все успокоится, наладится и изменится в мире нельзя. На вызовы надо отвечать».

После переговоров состоялась встреча с участием рязанских компаний, которые участвуют в бизнес-миссии в очном формате. В частности, это «Фахманн Руссланд», «Элисент», «Лайф Фарма» и Елатомский приборный завод.

Участники встречи обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможности продвижения продукции рязанских предприятий на индийский рынок и локализации предприятий республики на территории Рязанской области. В числе конкретных мероприятий по укреплению сотрудничества Николай Любимов предложил коллегам из Консульства, Торгового представительства и РЭЦ организовать реверсные бизнес-миссии предпринимателей Индии в Рязанскую область.

«Для нас крайне важно видеть встречный интерес, видеть, что у нас здесь действительно есть поддержка в плане и организаций, и конкретных людей, которые реально могут помочь нашим предприятиям и региону в целом по выстраиванию деловых и партнерских взаимоотношений», — сказал Николай Любимов.

По словам генерального консула РФ в Мумбаи Алексея Суровцева, Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после ограничений, связанных с коронавирусом.

«Вы сделали очень правильный шаг, приехав в Индию. Мы очень надеемся, что ваш визит принесет ощутимую пользу для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уверен, что это начало наших отношений на новом уровне», — сказал он. «Мы не знали, что мы будем первыми, но это очень хорошо, что мы первые. У нас крайне позитивный интерес и конкретные предложения», — отметил в ответ на заявление генконсула Николай Любимов.