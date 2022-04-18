У рязанца украли ноутбук из квартиры

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России по Московскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В Рязани задержали 31-летнего мужчину, который украл ноутбук из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проживал на улице Интернациональной. Он перестал появляться дома и ориентировку на него передали патрулям.

Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Он зашел в подъезд дома, указанного в ориентировке. После этого его задержала полиция.

Выяснилось, что он украл ноутбук у 33-летнего рязанца из его квартиры на улице Луковской.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).