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Сенаторы от Рязанской области Петина и Морозов отчитались о доходах за 2021 год
Сведения опубликованы на сайте ведомства.

Члены Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина и Игорь Морозов отчитались о доходах за 2021 год. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Совфеда.

За 2021 год Ирина Петина задекларировала доход в размере 5 миллионов 782 тысяч 616 рублей. В сведениях об имуществе числится два земельных участка по 560 кв. м и один — 620 кв. м, жилой дом, площадью 262 кв. м, две квартиры площадью 49 кв. м и 105 кв. м и автомобиль Porshe Macan S. Доход за прошедший год уменьшился в два раза по сравнению с 2020, в котором она заработала 12,9 млн рублей. За 2021 год Игорь Морозов задекларировал 6 млн 461 тысяча 922 рубля, его жена — 769 тысячи 565 рублей.

В сведениях об имуществе у них числится десять земельных участков различной функциональности, один жилой дом площадью 279 кв. м, помещение 35 кв. м, здание 19 кв. м, две квартиры общей площадью 207 кв. м, конюшня, шесть складских помещений, два гаража, административное здание, хозяйственная постройка, автомобиль Audi Q5, 32 сельскохозяйственная техника, автоприцеп и коневозка Humbaur maksimus. А также в пользовании супруги находится пять земельных участков общей площадью 3 млн 851 тысяча 823 кв.м. и конюшня.

За 2020 год Игорь Морозов заработал 5,8 млн рублей, а доход супруги составил 7,8 млн рублей.

Фото с сайта РязГМУ