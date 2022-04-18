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Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам
Ставка будет действовать по накопительным счетам, открытым с 18 апреля.

Сбербанк впервые с осени 2020 года повысил ставку по накопительным счетам. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что ставку с 3% годовых повысили до 10%. Такой показатель наблюдается впервые с 2020 года. Ставка будет действовать по накопительным счетам, открытым с 18 апреля.

В сообщении добавили, что услуга представляет собой более «гибкую» альтернативу вкладам. На счетах можно копить деньг и снимать их, но требуется поддерживать фиксированный остаток для получения максимальных процентов.

Ставка по счетам, открытым до 17 апреля включительно, останется на прежнем уровне — 3%.