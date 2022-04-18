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Рязанский военком Олег Серкез рассказал об отсрочке для «айтишников»
2 марта вышел указ президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», в котором прописано, что представители IT сферы имеют право на отсрочку от армии на период работы в аккредитованных организациях.

В понедельник, 18 апреля, рязанский военком Олег Серкез рассказал об отсрочке для «айтишников» в эфире ГТРК «Ока».

Он отметил, что 2 марта вышел указ президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», в котором прописано, что представители IT сферы имеют право на отсрочку от армии на период работы в аккредитованных организациях.

По словам Олега Серкеза, отсрочку от армии могут получить граждане, которые учились и в течение 11 месяцев работают по IT-специальности: программирование, криптография, картография, геофизика. Всего отсрочку могут получить представители 75 специальностей.

«Но там есть нюанс. За 50 суток предприятия и те структуры, где работают такие сотрудники, подают заявку на призывников. Минцифры рассматривают их и подают в Министерство обороны пофамильно. Это новый закон и мы только сейчас с ним начали работать. Сколько таких человек будет, я пока сказать не могу», — дополнил Олег Серкез.

Кроме того, военный комиссар рассказал, что весной 2022 года в Рязанской области призываются почти 1200 человек.