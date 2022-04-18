Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные

Полицейские совместно с представителями минприроды региона провели 119 проверок владельцев охотничьего оружия.

В выходные, 16-17 апреля, в Рязанской области прошли рейды полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские совместно с представителями минприроды региона провели 119 проверок владельцев охотничьего оружия. Одного владельца оружия привлекли к административной ответственности, у него изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.

Также полиция пресекла незаконную охоту в рабочем поселке Гусь Железный Касимовского района.

Полиция выявила 807 административных правонарушений. Из них полицейские составили 52 административных протокола за нарушение миграционного законодательства, из незаконного оборота изъяли 34 литра алкоголя.

В прошедшие пятницу и выходные инспекторы ГИБДД выявили 11 115 нарушений ПДД, в том числе 27 случаев «пьяного» вождения. Семь водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Пять человек управляли машинами в нетрезвом состоянии повторно.

Помимо этого водители автобусов допустили пять нарушений «тонировки» стекол. 19 водителей управляли транспортными средствами без «прав». Также пешеходы допустили 60 нарушений, водители мотоциклов — 13 нарушений. Водители 17 раз нарушили правила перевозки детей.

В субботу, 16 апреля, в Клепиковский район направили экипажи ГИБДД, которые выявили шесть правонарушений, в том числе один факт повторного управления транспортным средством в пьяном состоянии. Водителю грозит уголовная ответственности.

Кроме того, в воскресенье, 17 апреля, в 29 населенных пунктах региона прошло 55 мероприятий, посвященных «Вербному Воскресенью». 109 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали порядок на праздниках. Также там работали 15 членов народных дружин и четыре сотрудника управления Росгвардии по Рязанской области. Отмечается, что общественный порядок никто не нарушал.

Напомним, колонну патрульных автомобилей заметили в центре Рязани и сняли на видео.