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Руководству торгово-промышленной палате Индии представили инвестиционный потенциал Рязанской области
В частности, речь шла об условиях, предусмотренных для резидентов инвестиционных площадок, в том числе индустриального парка «Рязанский», агропромышленного парка «АгроТерра» и логистического парка.

В понедельник, 18 апреля, в торгово-промышленной палате Индии (IMC Chamber of Commerce and Industry) прошли переговоры рязанской делегации с президентом объединения Юзаром Хоракивалой, вице-президентом Анантом Синганьей и высшим руководящим составом палаты. Члены бизнес-миссии рассказали им об инвестиционном потенциале рязанских предприятий и региона в целом.

В частности, речь шла об условиях, предусмотренных для резидентов инвестиционных площадок, в том числе индустриального парка «Рязанский», агропромышленного парка «АгроТерра» и логистического парка. Представители торгово-промышленной палаты Индии оценили возможности по расширению направлений торгово-экономического взаимодействия, проявили заинтересованность в локализации индийских предприятий на инвестиционных площадках Рязанской области. Также стороны рассмотрели варианты размещения в рязанском регионе производственных мощностей фармацевтической и агропромышленной сфер.

Отдельный блок вопросов касался организации кластерной кооперации. В Индии действует аналогичная по принципам работы система кластеров, на которую приходится до 90% выпуска отдельных видов продукции, выпускаемой в стране, и свыше 60% экспорта. Как выяснилось в процессе обсуждения, общая тенденция последних лет — ориентированность на интенсивное формирование и развитие производственных кластеров. На встрече обсудили практикуемые подходы к повышению эффективности кластерного кооперационного взаимодействия.

«В рязанском регионе большие перспективы и реальные возможности развивать партнерство в нишах станкостроения, машиностроения, электронной, легкой, медицинской промышленности. Познакомиться с ними и обсудить более детально форматы и способы их освоения можно, став участниками ежегодного события — Дни международного бизнеса в Рязанской области, которое состоится в августе этого года уже в пятый раз», — резюмировал Николай Любимов.

По завершении встречи в торгово-промышленной палате Индии участники бизнес-миссии продолжили переговоры на одном из фармацевтических предприятий в Мумбаи, обсуждая кооперацию в рамках создания совместных инвестиционных проектов на территории рязанского региона, организации сотрудничества с медицинским кластером и перспективы кооперации в рамках создания совместных производств медицинского оборудования для обеспечения деятельности объектов инфраструктуры здравоохранения.