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РЦК и «Световые технологии» подвели итоги совместной работы
Представители регионального центра компетенций Рязанской области совместно с рабочей группой МГК «Световые технологии» подвели итоги совместной работы. Встреча состоялась 15 апреля в рамках дня информирования.

Представители регионального центра компетенций Рязанской области совместно с рабочей группой МГК «Световые технологии» подвели итоги совместной работы. Встреча состоялась 15 апреля в рамках дня информирования.

По словам директора департамента экономики ООО МГК «Световые технологии» Сергея Быкова, рабочая группа проекта не собирается останавливаться на достигнутых результатах.

«Мы давно участвуем в непрерывном процессе поиска улучшений — это неотъемлемая часть нашей работы. Но работа по проекту при поддержке специалистов РЦК позволила тщательно изучить наши производственные процессы, выделить более 60 возможностей для улучшений и разработать корректирующие мероприятия. Их внедрение приведет к повышению производительности и эффективности процессов, что положительно скажется на благосостоянии наших сотрудников», — отметил он.

Международная группа компаний «Световые Технологии» — производитель и поставщик светотехнических решений для различных сегментов, основана в 1997 году. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 9000 модификаций светильников для внутреннего и наружного освещения. Лидер на рынке профессионального освещения в России и СНГ компания обеспечивает полный цикл создания продукции — от идеи до воплощения. География поставок — регионы России и семь стран мира.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Р. Ф. Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.