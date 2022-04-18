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Путин заявил о стабилизации экономики
На совещании по социально-экономическим вопросам Путин призвал поддержать граждан и помочь им справиться с инфляцией.

Путин заявил о стабилизации экономики. Об этом пишет «Коммерсант».

На совещании по социально-экономическим вопросам президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ поддержать граждан и помочь им справиться с инфляцией.

Путин рассказал, что Россия выдержала санкционное давление Запада, и отметил возвращение курса рубля к значениям начала февраля. По словам президента, спрос на различные товары пришел в норму, но страна столкнулась с сильной инфляцией — к 8 апреля она достигла 17,5%, а рост цен на продукты составил 9,4%.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

За это время западные страны ввели против России пять пакетов санкций, которые включали банковский и военный секторы, а также международную торговлю.