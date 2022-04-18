Путин установил выплаты по пять миллионов для семей пограничников

В указе президента говорится, что выплата в размере пяти миллионов полагается членам семей в случае гибели или заболевания родственников, служивших на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Владимир Путин установил выплаты по пять миллионов для семей пограничников в случае их гибели на границах с Украиной, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Mash .

В указе президента говорится, что выплата в размере пяти миллионов полагается членам семей в случае гибели или заболевания родственников, служивших на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Категории членов семей определяются в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».