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Путин установил выплаты по пять миллионов для семей пограничников
В указе президента говорится, что выплата в размере пяти миллионов полагается членам семей в случае гибели или заболевания родственников, служивших на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Владимир Путин установил выплаты по пять миллионов для семей пограничников в случае их гибели на границах с Украиной, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Mash.

В указе президента говорится, что выплата в размере пяти миллионов полагается членам семей в случае гибели или заболевания родственников, служивших на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Категории членов семей определяются в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».