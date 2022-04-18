Опубликованы доходы депутатов Госдумы Хубезова, Макарова и Красова за 2021 год

Сведения опубликовали на сайте законодательного органа.

Стали известны доходы депутатов Госдумы Хубезова, Макарова и Красова за 2021 год. Соответствующие сведения опубликовали на сайте законодательного органа.

Дмитрий Хубезов задекларировал 3 млн 484 тысячи 838 рублей, а его супруга — 1 млн 778 тысяч 469 рублей. В сведениях об имуществе семьи числится земельный участок под дачное строительство, площадью 1845 кв. м, жилой дом 274 кв. м, легковые автомобили BMW X1 xDrive20i и Volkswagen Golf. Кроме того, у него есть квартира 83 кв. м на срок полномочий депутата Госдумы.

Андрей Макаров задекларировал 5 млн 742 тысячи 273 рубля. В его собственности осталась квартира 53 кв. м и автомобиль Lexus LS 500. Андрей Красов задекларировал 7 млн 644 тысячи 287 рублей, а супруга — 693 тысячи 522 рубля. В сведениях об имуществе семьи числится две трети от двух квартир площадью 31 кв. м и 65 кв. м и автомобиль Volkswagen Jetta.

Напомним, за 2020 год Андрей Красов заработал 6,44 млн рублей, а Андрей Макаров — 7,22 млн рублей.