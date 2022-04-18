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На Донбассе погиб студент РГУ имени Есенина Александр Белов
Александр Белов погиб при исполнении воинского долга.

Во время спецоперации на Донбассе погиб студент РГУ имени Есенина Александр Белов. Об этом сообщил сайт вуза.

Александр Белов — студент второго курса ОЗО факультета физической культуры и спорта РГУ имени Сергея Есенина. Он родом из Пензенской области.

Погибший учился на направлении «Педагогическое образование» профиля «Физическая культура», он был старостой группы № 7044.

Александр Белов погиб при исполнении воинского долга.

«Мы приносим его родным и близким искренние соболезнования и разделяем тяжесть этой невосполнимой утраты. Скорбим», — говорится в сообщении.