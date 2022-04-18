Минобороны: Украина готовит провокации в пасхальную ночь

Сообщается, что провокации готовят в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Украинские военные готовятся обстрелять из минометов православные храмы в пасхальную ночь.

Украинские военные готовят провокации в пасхальную ночь. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передали РИА Новости.

Сообщается, что провокации готовят в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Украинские военные готовятся обстрелять из минометов православные храмы в пасхальную ночь.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые „блуждающие минометы“) с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — добавил генерал.

Мизинцев также заявил, что на съемки оперативно пригласят западные СМИ, чтобы раскрутить фейки.

В связи с этим Минобороны предупредило, что российская сторона имеет доказательства о предстоящей провокации. Мизинцев добавил, что ведомство призывает ООН, ОБСЕ, международный комитет Красного Креста и другие организации оказать влияние на киевский режим для предотвращения трагедии.