Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
10°
Срд, 20
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
4 436
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
4 837
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
5 257
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
8 881
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минобороны: Украина готовит провокации в пасхальную ночь
Сообщается, что провокации готовят в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Украинские военные готовятся обстрелять из минометов православные храмы в пасхальную ночь.

Украинские военные готовят провокации в пасхальную ночь. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передали РИА Новости.

Сообщается, что провокации готовят в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Украинские военные готовятся обстрелять из минометов православные храмы в пасхальную ночь.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые „блуждающие минометы“) с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — добавил генерал.

Мизинцев также заявил, что на съемки оперативно пригласят западные СМИ, чтобы раскрутить фейки.

В связи с этим Минобороны предупредило, что российская сторона имеет доказательства о предстоящей провокации. Мизинцев добавил, что ведомство призывает ООН, ОБСЕ, международный комитет Красного Креста и другие организации оказать влияние на киевский режим для предотвращения трагедии.