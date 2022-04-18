Минобороны опубликовало список с персональными данными погибших украинских военных

Потери ВСУ составили 23 367 человек.

Минобороны России опубликовало список с персональными данными погибших во время спецоперации украинских военных. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

Потери ВСУ составили 23 367 человек.

«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения „Азов“ (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести. Также уточняется, что украинская сторона не признает своих потерь.

Данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих:

Данные о потерях военнослужащих в/ч 3057 вследствие полученного ранения или травмы: