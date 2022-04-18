МХК «Рязань-ВДВ» впервые в истории вышел в финал Кубка регионов

Решающая встреча прошла в ДС «Олимпийский» 17 апреля.

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» вышел в финал Кубка регионов.

Рязанская «молодежка» была переименована в «Рязань-ВДВ» в августе 2020 года. Это произошло по инициативе Президента федерации хоккея Олега Смирнова и с одобрения и поддержки министра обороны России Сергея Шойгу, который является поклонником хоккея, сам играет в хоккей. С тех пор, «Рязань-ВДВ» успешно выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге, заняв в прошлом сезоне четвертое место, в этом же году подопечные Артема Седунова вышли в финал Кубка регионов.

Заняв первое место в регулярном чемпионате в конференции «Восток», рязанские «десантники» начали победное шествие игр Плей-офф. Обыграв в 1/8 финала МХК «Кристалл» из Саратова со счетом в серии 3:0, рязанские хоккеисты встретили в четвертьфинале с пензенским «Дизелистом». Уже второй сезон эти команды составляют друг другу здоровую конкуренцию, однако со счетом в серии 3:2 рязанцы смогли вырвать победу и выйти в полуфинал, где их ждал опытный противник — МХК «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. За играми полуфинала следили тысячи людей, выиграв по одному матчу на рязанской арене, хоккеисты отправились в северную столицу, где также удача улыбнулась обеим командам.

Решающая встреча прошла в ДС «Олимпийский» 17 апреля. Три периода закончились со счетом 2:2, дополнительное время также не помогло в определении финалиста. Победителя определили послематчевые буллиты, в которых «десантники» оказались сильнее, победную шайбу забил Даниил Мельник, оформив в матче дубль

Теперь МХК «Рязань-ВДВ» ждет серия с МХК «Полет» из Рыбинска Ярославской области. Первые игры пройдут 22 и 23 апреля на льду соперника. Домашние матчи состоятся 26 апреля и, по необходимости, 27 апреля на арене ДС «Олимпийский».