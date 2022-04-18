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Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
Россияне смогут купить наличную валюту в банках с 18 апреля по 9 сентября 2022 года.

Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне смогут приобрести наличную валюту в банках с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что речь идет только о той валюте, которая поступила в кассы финорганизаций с 9 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля Банк России отменил комиссию в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для брокеров.