Активисты: в центре Рязани строят железобетонный «дом-гроб»

Рязанские общественники обратились в госинспекцию по охране объектов культурного наследия по поводу нарушения градостроительных режимов.

В центре Рязани строят железобетонный «дом-гроб». Об этом сообщили активисты рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).

Здание из монолитного железобетона начали строить в зоне исторического центра на улице Маяковского в районе дома № 74 корпус 2.

По словам градозащитников, здания в таких зонах должны соответствовать определенным требованиям. Например, разрешается традиционная деревянная, смешанная (низ — каменный, верх — деревянный) и каменная застройка XIX — середины XX веков, а архитектурный облик зданий должен соответствовать архитектурному облику всей улицы.

Рязанские общественники обратились в госинспекцию по охране объектов культурного наследия по поводу нарушения градостроительных режимов.