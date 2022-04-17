Зеленский: мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться с Россией десять лет». Такие слова он произнес в интервью CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться с Россией десять лет». Такие слова он произнес в интервью CNN.
«Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также призвал страны Запада ускорить поставки оружия. Он отметил, что оно необходимо уже «сегодня или завтра, а не в течение двух или трех месяцев».