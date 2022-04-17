В Telegram рассказали о новых функциях

Обновление даст пользователям возможность создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, а также пересылать ответы с сохранением исходного сообщения.

В Telegram появились новые функции. О них сообщается на сайте мессенджера.

Обновление даст пользователям возможность создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, а также пересылать ответы с сохранением исходного сообщения.

Пользователи смогут отключать уведомления насовсем или же на определенное время. Автоматически удалять сообщения можно будет с помощью настроек таймера.

В последней версии мессенджера обновили интерфейс смены телефонного номера, анимированных эмодзи стало больше. Окно проигрывателя в режиме «картинка в картинке» для пользователей Android усовершенствовали. Стала удобнее встроенная функция перевода сообщений для устройств на базе iOS.

Любой может стать уведомлением. «Превращайте любимые мелодии, мемы и мурлыканье котов в собственные уникальные оповещения. (Кто сказал „мяу“? Ваш телефон!) Нажмите на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате, добавьте его в список звуков уведомлений и используйте в любых беседах», — сообщается на сайте мессенджера.

Кроме того, появилась возможность разрабатывать и использовать ботов нового поколения. Разработчикам предоставляют средства для создания «бесконечного разнообразия интерфейсов» на JavaScript. Сообщается, что Telegram-бот нового поколения может стать полноценной заменой любому сайту.