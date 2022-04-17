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Россия предложила украинским боевикам в Мариуполе сложить оружие 17 апреля
Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатов и иностранным наемникам на территории мариупольского завода «Азовсталь» прекратить боевые действия и сложить оружие с 6:00 17 апреля.

Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатов и иностранным наемникам на территории мариупольского завода «Азовсталь» прекратить боевые действия и сложить оружие с 6:00 17 апреля. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

Сложившим оружие гарантируют жизнь, отметил Мизинцев. По его словам, «к этому решению подтолкнули принципы гуманности». С 5 утра решено установить связь между противниками для обмена информацией, а с 5:30 для обеих сторон объявить «режим полной тишины».

Мизинцев пояснил, что это означает поднятие красных флагов со стороны России в 6:00, белых — со стороны Украины, по всему периметру территорий завода. Выход всех безоружных боевиков и наемников ожидается до 13:00.

Как объяснил Мизинцев, заявление подлежит опубликованию и доведению до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и прочих организаций с помощью СМИ и иных информационных ресурсов. Он отметил, что перехваты радиопереговоров противника указали на их безвыходное положение и отсутствие продовольствия, однако власти Киева под угрозой расстрела запрещают им сложить оружие и сдаться в плен.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах» с Россией.