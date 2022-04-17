В Рязанской области 18 апреля ожидается облачная дождливая погода

Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 18 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Ночью ожидается −1…+4 градуса, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов.

Напомним, ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал, что в ЦФО придет «холодная месть зимы». Это означает, по его словам, что последние заморозки могут случиться в начале июня, а до конца мая может ожидаться снег.