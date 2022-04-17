В Рязани 18 апреля на 19 улицах отключат холодную воду

В понедельник, 18 апреля, в Рязани отключат холодную воду в поселке Мирном и в Дашково-Песочне. Объявление разместили на сайте мэрии.

В понедельник, 18 апреля, в Рязани отключат холодную воду в поселке Мирном и в Дашково-Песочне. Объявление разместили на сайте мэрии.

На водопроводе будут идти ремонтные работы.

С 9:30 до 17:00 холодную воду отключат на 16 улицах в поселке Мирный. С 9:30 до 17:30 воды не будет в ряде домов на улицах Верхней, Зубковой и Тимуровцев.