В мэрии прокомментировали ситуацию с затопленной дождем школой в Кальном

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с затопленной территорией строящейся школы в Кальном. На это накануне, 16 апреля, обратили внимание горожане.

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с затопленной территорией строящейся школы в Кальном. На это накануне, 16 апреля, обратили внимание горожане.

По словам сотрудников мэрии, у школы спроектирована и благоустраивается своя система ливневых стоков.

«В отношении прилегающих территорий запланирован проект реконструкции ливневки вдоль Муромского шоссе. Этот вопрос на контроле и обязательно будет решен», — говорится в комментарии. Также сообщается, что школу продолжают строить — идет отделка фасадов, проводятся системы отопления и вентиляции.

Напомним, накануне рязанец снял видео территории возле школы после дождя и задался вопросом, как ученику в такую погоду добраться домой.