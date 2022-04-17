В Краснодарском крае разбился вертолет сельхозавиации
На Кубани упал вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2. Есть погибший, сообщает в воскресенье, 17 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На Кубани упал вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2. Есть погибший, сообщает в воскресенье, 17 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о ЧП в Мостовском районе поступило дежурному в 12:30. Падение произошло в поле при заходе на посадку. Вертолет Ми-2 обрабатывал сельскохозяйственные угодья. В результате катастрофы один человек погиб.
На месте происшествия работает опергруппа пожарно-спасательного гарнизона МЧС.
Южная транспортная прокуратура проводит проверку.