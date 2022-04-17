В Канищеве на видео попал дорожный конфликт

В Рязани на улице Интернациональной сняли на видео начало дорожного конфликта двух водителей. Видео размещено в соцсетях в воскресенье, 17 апреля.

В Рязани на улице Интернациональной сняли на видео начало дорожного конфликта двух водителей. Видео размещено в соцсетях в воскресенье, 17 апреля.

По словам автора, инцидент произошел на остановке «Интернациональная, 23» около 15:13.

Водитель легковушки подрезал маршрутку и вышел из автомобиля, чтобы выяснить отношения с маршрутчиком. Продолжение истории автор не снял.