В Центральной России до конца апреля ожидается неустойчивая погода
В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля «
По его словам, апрель оказался холоднее нормы на один-полтора градуса, при этом с обильными осадками. Леус добавил, что теплой солнечной погоды до конца месяца не ожидается.
Синоптик рассказал, что в апреле будут еще один-два дня с температурой от +10 до +15 градусов.
«Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — заключил Леус.