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В Центральной России до конца апреля ожидается неустойчивая погода
В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, апрель оказался холоднее нормы на один-полтора градуса, при этом с обильными осадками. Леус добавил, что теплой солнечной погоды до конца месяца не ожидается.

Синоптик рассказал, что в апреле будут еще один-два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

«Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — заключил Леус.