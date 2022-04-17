В Центральной России до конца апреля ожидается неустойчивая погода

В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В центральной части России до конца апреля прогнозируют неустойчивую ненастную погоду. Об этом 17 апреля « Ленте.ру » рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, апрель оказался холоднее нормы на один-полтора градуса, при этом с обильными осадками. Леус добавил, что теплой солнечной погоды до конца месяца не ожидается.

Синоптик рассказал, что в апреле будут еще один-два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

«Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — заключил Леус.