В Бурятии обнаружили пять тел работников целлюлозно-картонного комбината

В Бурятии отравились газом в коллекторе и погибли пять работников Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината. По данным источника РЕН ТВ, сотрудники предприятия погибли в цеху при выбросе газа из неизвестного источника.

В Бурятии отравились газом в коллекторе и погибли пять работников Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината. По данным источника РЕН ТВ , сотрудники предприятия погибли в цеху при выбросе газа из неизвестного источника.

Найдены трупы трех мужчин и двух женщин. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, они надышались метаном. Кроме того, одна сотрудница пострадала, ее госпитализировали.

По данным Baza, трагедия произошла, когда женщина-диспетчер пошла проверить давление в бочке орошения, где хранится химическая перерабатывающая жидкость. Произошел выброс газа, женщина потеряла сознание и скончалась. За диспетчером пришла другая сотрудница, которая также мгновенно умерла. Так же погибли третий диспетчер и двое слесарей.

На месте работают службы, источник утечки газа устанавливают.