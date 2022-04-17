Рязанцы ищут очевидцев ночного ДТП возле автовокзала

Автовладельцы ищут свидетелей аварии, которая произошла в воскресенье, 17 апреля, около 00:10. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Автовладельцы ищут свидетелей аварии, которая произошла в воскресенье, 17 апреля, около 00:10. Пост об этом опубликован в соцсетях .

«Сегодня произошла авария на автовокзале в сторону Москвы, при повороте на Мервинскую. Пострадали два автомобиля — Lada и Ford. Виновник, предположительно, на белом Renault Sandero моментально скрылся, и из него успели выскочить два молодых человека и убежать», — сообщает автор поста.

Потерпевшие ищут свидетелей, у которых может быть запись с номерами виновника ДТП.