Под Спас-Клепиками столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Клепиковском районе произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии травмы получил один человек, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Клепиковском районе произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии травмы получил один человек, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 16 апреля, в 9:00 на 449-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».

По словам официального представителя Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова, водитель Chevrolet Niva выезжал с второстепенной дороги на главную и на нерегулируемом перекрестке не пропустил Renault Duster.

Проводится проверка.