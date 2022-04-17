Под Кировом нашли зарезанную четырехлетнюю девочку

В Кировской области нашли тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают ее 16-летнего брата, сообщает региональный СК.

В Кировской области нашли тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают ее 16-летнего брата, сообщает региональный СК.

Тело ребенка обнаружили в поселке Нема Кировской области 16 апреля. На месте также находилась семилетняя девочка с ножевыми ранениями, она выжила.

По предварительным данным, на детей напал с ножом их сводный брат. После совершения преступления он скрылся, правоохранители задержали и допрашивают подозреваемого.

На месте работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, а также о покушении на убийство.