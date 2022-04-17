Глава Еврокомиссии предрекла России дефолт из-за западных санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что западные санкции расшатывают экономику России, а дефолт — лишь вопрос времени. Комментарий опубликован в газете BILD am Sonntag.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что западные санкции расшатывают экономику России, а дефолт — лишь дело времени. Комментарий опубликован в газете BILD am Sonntag, сообщает ТАСС.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%", — заявила фон дер Ляйнен.

По ее словам, множество крупных компаний и тысячи специалистов уехали из России, а ВВП государства снизится на 11%. Глава Еврокомиссии заявила, что государственное банкротство России — это лишь вопрос времени.

По данным российского Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России был 59,5 млрд долларов.