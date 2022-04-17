Глава Еврокомиссии озвучила возможные цели новых антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag назвала возможные цели новых санкций против России. По ее словам, ограничения могут коснуться банковского сектора и энергетики.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag назвала возможные цели новых санкций против России. По ее словам, ограничения могут коснуться банковского сектора и энергетики.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — пояснила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», которые на следующем этапе позволят затронуть и нефть.

Напомним, Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций против России. Пятый пакет санкций Евросоюз принял 8 апреля.